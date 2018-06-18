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Денісова та Москалькова провели зустріч у Москві

Уповноважені висловили надію на те, що за підсумками візитів вдасться домогтися рішення "більш глобального питання, пов'язаного з перебуванням під вартою громадян двох країн"
Уповноважені з прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова в понеділок провели зустріч у Москві.
Денісова та Москалькова провели зустріч у Москві Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Москалькова запропонувала українській колезі спільно розробити пропозиції про врегулювання статусу осіб, позиції щодо громадянства яких у двох країн різняться, пише "Інтерфакс".

"За результатами наших моніторингових візитів ми можемо сформувати пакет пропозицій для президентів, можливо, про укладення угоди, що стосується цієї категорії осіб з неврегульованим статусом. Це буде важливий крок вперед", - зазначила російський омбудсмен.

Вона також заявила, що питання екстрадиції та передачі для відбування покарання в країну громадянства між Росією і Україною зараз не врегульовані. "Ми можемо запропонувати вирішення цих питань", - додала Москалькова.

У свою чергу Людмила Денісова зазначила, що у списках ув'язнених, яких вона б хотіла відвідати в РФ, так і в списках, підготовлених Москальковою, є засуджені, яких як Росія, так і Україна вважають своїми громадянами.

"Ми готові сприяти тому, щоб на території України надавати таке право", - сказала Денісова.

Уповноважені також висловили надію на те, що за підсумками візитів вдасться домогтися рішення "більш глобального питання, пов'язаного з перебуванням під вартою громадян двох країн".

Раніше сьогодні стало відомо, що Денісову не пустили до українського політв'язня Романа Сущенка.

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18 06 2018 17:54
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