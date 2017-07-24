Депутат Поляков відмовився одягнути електронний браслет

Народний депутат Максим Поляков (фракція "Народний фронт") не дозволив правоохоронним органам надіти на себе електронний браслет стеження.

Наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися надіти на депутата браслет, проте він відмовився підкоритися. Про це повідомляють "Українські новини".

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.