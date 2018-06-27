Держдеп США вимагає скасувати поправку про апеляцію в законі про Антикорупційний суд

"Саме за зусиллями в боротьбі з корупцією США оцінюють, наскільки Україна просувається на шляху реформ"

Державний департамент США вітає ухвалення в Україні закону про Антикорупційний суд, але вказує на необхідність скасувати суперечливу норму про апеляцію.

"Тільки внесення змін до цього закону, згідно з яким суд зможе розглядати всі справи, які входять у його юрисдикцію (включаючи апеляції на наявні справи про корупцію), допоможе подолати корупційні загрози, які існують в Україні", - заявив в.о. заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи і є відповідальним за Україну, інформує "Радіо Свобода".

При цьому, за його словами, офіційний Вашингтон не хоче бути стороною переговорів з цього приводу і вказує на необхідність прямих переговорів між українським урядом і керівництвом Міжнародного валютного фонду.

"Оскільки Антикорупційний суд - один з найважливіших пунктів переговорів з МВФ і є умовою для отримання нового траншу в розмірі 1,9 млрд доларів, ці переговори... повинні бути безпосередньо між Україною та МВФ. Ми ще раз наполегливо заявляємо - це переговори з фондом, не зі США. Це те, про що Україна і МВФ домовилися - і якщо фонд буде задоволений, ми теж будемо задоволені", - підкреслив дипломат.

Відповідаючи на питання, які наслідки матиме відмова Верховної Ради приймати такі зміни, Ендрюс зазначив, що саме за зусиллями в боротьбі з корупцією США оцінюють, наскільки Україна просувається на шляху реформ.

"Україна серйозно просунулася, але так і не досягла критичної точки, після якої всі проведені реформи почнуть працювати... Без суду, куди всі антикорупційні структури могли б направити справи, всі результати справ боротьби з корупцією підуть у старі суди, які, відверто кажучи, залишаються корумпованими. Тому ми і говоримо - Україна пройшла частину шляху, але повинна закінчити справу повністю", - сказав Ендрюс.

Він також підкреслив, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів, і зазначив, що саме в цьому є одна з причин затримки з реформами.

"Ми повинні допомогти Україні розірвати ланцюг між інтересами олігархів і владою та системою", - додав Ендрюс.