Держдеп США вимагає скасувати поправку про апеляцію в законі про Антикорупційний суд
"Тільки внесення змін до цього закону, згідно з яким суд зможе розглядати всі справи, які входять у його юрисдикцію (включаючи апеляції на наявні справи про корупцію), допоможе подолати корупційні загрози, які існують в Україні", - заявив в.о. заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи і є відповідальним за Україну, інформує "Радіо Свобода".
При цьому, за його словами, офіційний Вашингтон не хоче бути стороною переговорів з цього приводу і вказує на необхідність прямих переговорів між українським урядом і керівництвом Міжнародного валютного фонду.
"Оскільки Антикорупційний суд - один з найважливіших пунктів переговорів з МВФ і є умовою для отримання нового траншу в розмірі 1,9 млрд доларів, ці переговори... повинні бути безпосередньо між Україною та МВФ. Ми ще раз наполегливо заявляємо - це переговори з фондом, не зі США. Це те, про що Україна і МВФ домовилися - і якщо фонд буде задоволений, ми теж будемо задоволені", - підкреслив дипломат.
Відповідаючи на питання, які наслідки матиме відмова Верховної Ради приймати такі зміни, Ендрюс зазначив, що саме за зусиллями в боротьбі з корупцією США оцінюють, наскільки Україна просувається на шляху реформ.
"Україна серйозно просунулася, але так і не досягла критичної точки, після якої всі проведені реформи почнуть працювати... Без суду, куди всі антикорупційні структури могли б направити справи, всі результати справ боротьби з корупцією підуть у старі суди, які, відверто кажучи, залишаються корумпованими. Тому ми і говоримо - Україна пройшла частину шляху, але повинна закінчити справу повністю", - сказав Ендрюс.
Він також підкреслив, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів, і зазначив, що саме в цьому є одна з причин затримки з реформами.
"Ми повинні допомогти Україні розірвати ланцюг між інтересами олігархів і владою та системою", - додав Ендрюс.
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект Закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду". Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав Закон.
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