Детективам НАБУ не дозволили повторно перевірити статки Дейдея

У НАБУ порахували, що різниця між доходами нардепа, з яких було заплачено податки і фактичними доходами становить більше 9 млн грн

Після початку 1 вересня Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) повної перевірки е-декларацій нардепа депутата Верховної Ради Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") сьогодні, 4 вересня, Солом'янський районний суд Києва відмовив НАБУ в призначенні позапланової податкової перевірки.

"Суд відмовився задовольнити клопотання НАБУ, оскільки призначення податкових перевірок, на його думку, не належить до слідчих дій, ні до заходів забезпечення кримінального провадження", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Зазначимо, що детектив НАБУ просив суд призначити документальну позапланову перевірку з питань дотримання законодавства про нарахування та сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів Дейдеем, оскільки досудове слідство встановило, що в 2014-2015 роках Дейдей і його дружина придбали у спільну власність транспортні засоби орієнтовною вартістю 6,9 млн гривень. Також в цей період подружжя придбало квартиру площею 158 кв. м у Києві за 2,8 млн гривень.

У клопотанні детектив зазначає, що згідно з відомостями про доходи, Дейдей з дружиною заробили за 2011-2016 роки близько 350 тис. гривень.

При цьому, згідно електронної декларації Дейдея за 2015 рік, у подружжя було близько 5 млн гривень коштів і 1,1 млн гривень доходів.

Згідно з даними Державної фіскальної служби, загальний сукупний дохід Дейдея за період з 1 червня 2009 року по 31 грудня 2016 року склав 241 884 гривні.

Детективи підкреслюють, що різниця між оподатковуваним доходом і фактично отриманим сім'єю Дейдея доходом склала близько 9,5 млн гривень.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Однак, Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового та Євгена Дейдея.

Згодом НАБУ та САП оприлюднили докази винуватотості нардепа.

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".