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На Волині для сімейних лікарів закупили 23 автомобілі для виїзду до пацієнтів

Загальна сума такої покупки понад 8 мільйонів гривень
Для сімейних лікарів і лікарів загальної практики Волинської області закупили 23 автомобілі Peugeot 301 для виїзду до пацінєтів.
На Волині для сімейних лікарів закупили 23 автомобілі для виїзду до пацієнтів Фото: МОЗ

Загальна сума такої покупки понад 8 мільйонів гривень. На кожній автівці є позначка "Медична служба".

Такі автівки особливо необхідні для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та онкохворих паліативних пацієнтів, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я, повідомили на сайті МОЗ.

"Ми дуже потребували цих автомобілів. Тепер лікарі зможуть швидко приїхати додому до пацієнтів, які з об'єктивних причин не можуть прийти на прийом до лікаря. Звичайно, що первинній ланці потрібно набагато більше машин, але все одразу зробити неможливо", - прокоментував закупівлю начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.  

Купили автівки завдяки спільному проекту МОЗ та Світового банку.

У міністерстві зазначили, що наступного року за кошти проекту та місцевого бюджету планують закупити ще понад 30 таких автомобілів для Волинської області.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

 

 
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19 12 2018 11:30
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