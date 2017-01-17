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До півфіналу нацвідбору на Євробачення-2017 вийшли 24 виконавці та гурти

Півфіналістів обирали організатори нацвідбору разом із музичним продюсером Костантином Меладзе
Стало відомо, хто пройшов до півфіналу в національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2017.
До півфіналу нацвідбору на Євробачення-2017 вийшли 24 виконавці та гурти Фото з відкритих джерел

За право представити Україну на поборються Арсен Мірзоян, Міла Нітіч, Віталій Козловський, Aghiazma, Сальто Назад, Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасія Прудіус, Tayanna, Detach, O.Torvald, Illaria, Kadnay, Рома Веремейчик і група Lumiere, MamaRika, Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, Kuznetsov.

Півфіналістів обирали організатори нацвідбору разом із музичним продюсером Костантином Меладзе. Про це повідомляє Eurovision Club Ukraine у Facebook.

Нагадаємо, Національна телекомпанія України (НТКУ) домовилося про оренду Міжнародного виставкового центру (МВЦ) біля станції метрополітену "Лівобережна" для проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017" за 35,1 млн гривень.

Зазначимо, що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.

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17 01 2017 13:15
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