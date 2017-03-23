До розмінування Балаклії залучать НАТО, - Порошенко

Раніше у Генштабі повідомили про зменшення інтенсивності вибухів на арсеналі в Балаклії

НАТО залучать до гуманітарного розмінування в Балаклії.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії", - йдеться у повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вибухи на складі боєприпасів у Балаклії можуть тривати ще тиждень.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.