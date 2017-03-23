Склади боєприписів на Харківщині підірвали з безпілотника, - Матіос
"Перед вибухом спостерігався гул літака, схожий на політ безпілотника, після чого в двох місцях одного з майданчиків сталися вибухи", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу з посиланням на результати опитування військових.
У зв'язку з пожежею відкрито два кримінальні провадження - за статтею 113 ("диверсія") і за статтею 425 ("недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу.
Загальна площа арсеналу - 368 га, на складах зберігаються 125 тис тонн боєприпасів, повідомив Матіос.
Гасіння пожежі зараз не проводять через вибухи.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.
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