Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Склади боєприписів на Харківщині підірвали з безпілотника, - Матіос

Гасіння пожежі зараз не проводять через вибухи
Військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.
Склади боєприписів на Харківщині підірвали з безпілотника, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

"Перед вибухом спостерігався гул літака, схожий на політ безпілотника, після чого в двох місцях одного з майданчиків сталися вибухи", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу з посиланням на результати опитування військових.

У зв'язку з пожежею відкрито два кримінальні провадження - за статтею 113 ("диверсія") і за статтею 425 ("недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу.

Загальна площа арсеналу - 368 га, на складах зберігаються 125 тис тонн боєприпасів, повідомив Матіос.

Гасіння пожежі зараз не проводять через вибухи.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 11:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.