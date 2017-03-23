На військовому складі у Балаклії вибухи різної інтенсивності: евакуйовано понад 20 тис людей

На території військового складу в Балаклії Харківської області станом на 7:00 спостерігаються вибухи різної інтенсивності.

"Станом на 7 годину 23 березня на території військового складу спостерігаються вибух різної інтенсивності. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуаії та евакуації місцевого населення всього залучено 15 одиниць техніки, в тому числі 74 автобуси, 25 карет швидкої допомоги, 529 чоловік, в тому числі від ДержНС 329 чоловік особового складу та 55 од. тех.

На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Світличною Ю. О., працює оперативна група ДержНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О. Г.", - повідомляє прес-служба ДержНС.

Також зазначається, що через вибухи на військовому складі із Балаклії та двох прилеглих населених пунктів евакуюють близько 20 тис. осіб.

"Станом на 7:30 23 березня з с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія). З с. Яковенково - 806 чоловік населення у Волохів Яр (20 км від м. Балаклія). З м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік", - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що наразі з можливої зони ураження (м. Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація близько 15 тис. осіб.

Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Також після теракту в Балаклії поліцію Харкова переведено на цілодобовий режим роботи, заявила спікер Нацполіції Харківської області Олена Баранникова, інформує "112 Україна".

"Ситуація досить напружена. Сьогодні о 2:50 ранку весь особовий склад в Харківській області був піднятий по тривозі, зроблений розрахунок сил та засобів для забезпечення охорони порядку в цілодобовому режимі на території Балакліївського району. Для перекриття доріг залучено додаткові сили, розставлені блокпости, залучили сусідні відділи поліції, щоб забезпечити охорону від мародерства, патрульна поліція буде працювати в цілодобовому режимі і контролювати ситуацію в місті. Вводяться піші патрулі, де проводиться евакуація, не будуть працювати школи, дитячі сади, щоб уникнути мародерства. Під особливий контроль буде взято контингент, який звільнився з місць позбавлення волі. Евакуація триває", - повідомила вона.

Нагадаємо, що в ніч на четвер почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклеї Харківської області.

У Балаклії оголосили евакуацію. Людей вивозять у села Савинці та Шевелівку, а також у Лозову, Нову Водолагу, Мілову, Шевченкове.

У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів на складах боєприпасів поблизу міста Балаклея у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія.

З Балаклії на Харківщині, де горить найбільша в Україні база озброєння, йде величезний потік машин - люди поспішно залишають свої домівки.