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До стандартів НАТО наблизились вже дев'ять батальйонів ЗСУ, - Муженко

Йдеться про підрозділи механізованих, високомобільних десантних військ і особовий склад частин спеціального призначення
На даний момент уже дев'ять батальйонів Збройних сил України сумісні з військами країн НАТО.
До стандартів НАТО наблизились вже дев Віктор Муженко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Триває підготовка батальйонів за допомогою іноземних фахівців, яка почалася ще в 2015 році. Сьогодні в Україні перебувають інструктори й військовослужбовці зі США, Канади, Великобританії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі... І ми на сьогодні досягли відповідної сумісності як мінімум на тих дев'яти батальйонах, які вже пройшли підготовку", – розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Начальник Генштабу уточнив, що йдеться про підрозділи механізованих, високомобільних десантних військ і особовий склад частин спеціального призначення.

При цьому, за словами Муженка, ця співпраця – взаємовигідна, оскільки військовослужбовці країн Альянсу також вносять корективи до своїх програм підготовки з урахуванням досвіду українських військових.

"Крім того, за основу беруться стандарти НАТО, які адаптуються до наших умов з урахуванням набутого нами досвіду проведення бойових дій. До речі, військовослужбовці країн НАТО вже вносять зміни й корективи до своїх стандартів з урахуванням нашого досвіду. Тобто у нас не просто сліпе копіювання, а творчий підхід до відпрацювання відповідних стандартів з урахуванням набутого бойового досвіду", – розповів начальник Генерального штабу.

Нагадаємо, в Україні до 2020 року з'явиться професійний сержантський корпус рівня армій НАТО. 

Зазначимо, що на цей момент сержантський склад ЗСУ навчається у відповідних школах за кордоном, зокрема в Школі НАТО в німецькій комуні Обераммергау.

За стандартами НАТО в ЗСУ за участю інструкторів з Канади, Великої Британії, США, Литви і Польщі підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів.

Крім того, з початку 2017 року за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено 297 інструкторів, а всього з початку військової реформи - близько 1,2 тис.

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30 09 2017 13:49
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