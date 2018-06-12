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До українських військовополонених пустили консулів, – Клімкін

Домовленість про це стала результатом тиску на Росію в рамках даної організації.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.
До українських військовополонених пустили консулів, – Клімкін Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади –ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.

Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані", - заявив Павло Клімкін у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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06 12 2018 18:36
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