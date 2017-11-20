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Доба в АТО: 26 обстрілів, один боєць ЗСУ травмований

Військовослужбовці сил АТО 16 разів відкривали вогонь у відповідь
За минулу добу, 19 листопада, бойовики 26 разів порушили перемир'я - один боєць ЗСУ травмований.
Доба в АТО: 26 обстрілів, один боєць ЗСУ травмований Фото: google.com

"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. На різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи артилерію, танкове озброєння та міномети", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Луганському напрямку - тут ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького.

За темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152-мм по оборонних укріпленнях біля Причепилівки, з 82-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського.

На цьому ж напрямку противник активно застосовував піхотне озброєння.

Захисників Луганського російські найманці неодноразово обстрілювали з озброєння БМП, а опорні пункти біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богуславська незаконні збройні формування обстрілювали здебільшого із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку епіцентр збройної нестабільності перемістився з Приазов’я у передмістя Авдіївки.

Загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали декілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та у районі Кам’янки.

Військовослужбовці сил АТО 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.

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