Доба в АТО: 26 обстрілів, один боєць ЗСУ травмований
"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. На різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи артилерію, танкове озброєння та міномети", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Луганському напрямку - тут ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького.
За темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152-мм по оборонних укріпленнях біля Причепилівки, з 82-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського.
На цьому ж напрямку противник активно застосовував піхотне озброєння.
Захисників Луганського російські найманці неодноразово обстрілювали з озброєння БМП, а опорні пункти біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богуславська незаконні збройні формування обстрілювали здебільшого із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку епіцентр збройної нестабільності перемістився з Приазов’я у передмістя Авдіївки.
Загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали декілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та у районі Кам’янки.
Військовослужбовці сил АТО 16 разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.
Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.
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