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Доба в АТО: один український військовий загинув, ще шестеро поранені

Незаконні збройні формування 20 разів порушили режим тиші
Минула доба у зоні проведення АТО завершилась черговою активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування.
Доба в АТО: один український військовий загинув, ще шестеро поранені Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Якщо до 18 години ворог невдало намагався майже усіма вогневими засобами ураження перевірити нашу оборону у районі Авдіївки, то ввечері напруження перемістилось на Луганський напрямок, інформує прес-центр штабу АТО.

Так неподалік Щастя та Новотошківського, по наших позиціях, бойовики декілька разів застосовували міномети та гранатомети. А по опорному пункту на підступах до Сизого випустили щонайменше 5 мін калібру 120 міліметрів.

Крім того, вночі, бандити майже півгодини били зі 120-міліметрового міномету по українських укріпленнях у районі Кримського. На Приморському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали наш спостережний пункт неподалік Лебединського.

Також збройні провокації ворога зафіксовані у районі Мар’їнки. На Донецькому напрямку, близько 21 години, в результаті обстрілу наших позицій з гранатометів та великокаліберних кулеметів на околицях Авдіївки, отримав поранення один український військовий. У відповідь наші бійці, дозволеними засобами ураження, оперативно накрили позиції ворога.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 20 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій 3 українських захисників були пораненні, ще 3 отримали бойові травми, один – загинув, підірвавшись на міні.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО ввечері 11 серпня знову загострилась ситуація під Авдіївкою.

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12 08 2017 10:20
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