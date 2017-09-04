Доба в зоні АТО: близько 60 обстрілів зі сторони терористів

За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО, поранення отримали четверо українських військових.

Епіцентром вогневого протистояння залишається приморський напрямок. Так, морських піхотинців в Широкино ворог обстрілював з мінометів калібру 120-мм і 82-мм і великокаліберних кулеметів.

У Водяному бойовики били з 82-мм мінометів і автоматичних гранатометів. Також, з мінометів калібру 82-мм гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли захисників Мар'їнки. По опорним пунктам близько Красногорівки, Гнутового і Павлополя, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За захисникам Новогригорівка бойовики били з БМП і протитанкових гранатометів. Позиції близько Новотроїцького обстрілювали з кулеметів і стрілецької зброї. В районі Березового вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, ворог стріляв з БТР. Вогнем мінометів калібру 120-мм і 82-мм накривав захисників Верхньоторецького. З 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів і озброєння БМП били по опорним пунктам в районі Пісків. Міномети 82-мм калібру, гранатомети різних систем і кулемети великих калібрів бойовики застосовували проти захисників Авдіївки і Троїцького. З гранатометів і кулеметів бойовики обстрілювали захисників Кам'янки і Шахти Бутівка.

З великокаліберних кулеметів били по захисникам Опитного. Протитанкові гранатомети і стрілецька зброя застосовувалося проти українських воїнів в Новгородському і Луганським. У районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувалися снайпери ворога.

На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстріляв захисників Новоолександрівки. По опорним пунктам близько Дінця вів вогонь із стрілецької зброї.

Нагадаємо, прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За минулу добу п'ять військовослужбовців України зазнали поранень під час несення служби у зоні проведення АТО.