П'ятеро українських бійців були поранені в зоні АТО

За минулу добу п'ять військовослужбовців України зазнали поранень під час несення служби у зоні проведення АТО.

Навіть попри домовленості щодо введення режиму припинення вогню на Донбасі, бойовики все одно продовжують порушувати "режим тиші".

Зокрема, вчора терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії, втім члени ЗСУ на провокації не реагували та не відкривали вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули шість мирних жителів.