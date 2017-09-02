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Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності, - Гончаренко

Депутат не заперечує проти проведення слідства стосовно його витівки
Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко готовий до зняття недоторканності у разі необхідності.
Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності, - Гончаренко Олексій Гончаренко. Фото: argumentua.com

Нардеп зазначив, що  не заперечує проти проведення слідства стосовно його витівки біля посольства Німеччини та буде співпрацювати зі слідчими.

наряддя злочину - у мене зберігся мій балон з червоною фарбою - готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності. Хай мене повністю розслідують і зроблять свої висновки", - заявив Гончаренко журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, нардеп від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

Згодом представник МЗС Німеччини Мартін Шефер засудив вчинок народного депутата Олексія Гончаренка.

Відтак, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.

 

 

 
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