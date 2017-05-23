Дружина депутата з “Оппоблоку” купила квартиру в Криму
З оновленої декларації депутата випливає, що Балицька Наталія Миколаївна стала власницею квартири площею 97 кв. м. у Севастополі, прямо під боком у бази Чорноморського флоту РФ.
Вартість квартири не вказується, тож можна лише здогадуватись, на які кошти вона була придбана, - повідомляє Ziptoday.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: ziptoday.net
Також родина Балицьких придбала минулого року шість повітряних суден. Проте депутат не вказав і їхню вартість. Але відомо, що задекларовані їм моделі літаків Cessna Model 172 RG та Beech BE76 Duchess у мережі можна знайти щонайменше за 50 тисяч доларів за кожне, - зазначає Українська правда.
При цьому, як зазначається в матеріалі, придбання малої авіації не позначилось на заощадженнях депутата. Балицький задекларував за 2016 рік "безвідсоткову поворотну фінансову допомогу" від ТОВ Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство "Агрінол" на 1,5 мільйони гривень та ще мільйон від заможної родички, Ніни Балицької.
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Борислав Береза каже, що кредит, взятий на квартиру вартістю п'ять мільйонів гривень, поверне його дружина-бізнесвумен Наталя.
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