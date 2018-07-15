Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП на Львівщині: авто з чотирма іноземцями з'їхало з мосту

Усі четверо госпіталізовані, серед них неповнолітня
На автодорозі Тухля – Славське у Сколівському районі Львівської області внаслідок ДТП постраждали четверо іноземців.
ДТП на Львівщині: авто з чотирма іноземцями з Фото: lv.npu.gov.ua

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Mitsubishi, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

"Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – повідомили в поліції.


Фото: lv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: загинули чотири людини.

У Києві сталася масштабна ДТП: чотири авто не розминулися на перехресті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2018 20:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.