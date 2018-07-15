ДТП на Львівщині: авто з чотирма іноземцями з'їхало з мосту
Як попередньо встановили правоохоронці, водій Mitsubishi, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.
"Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – повідомили в поліції.
Фото: lv.npu.gov.ua
Нагадаємо, в Івано-Франківській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: загинули чотири людини.
У Києві сталася масштабна ДТП: чотири авто не розминулися на перехресті.
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