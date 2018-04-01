ДТП у Харкові: Дронов відмовився оскаржувати арешт

Учасник смертельної ДТП 18 жовтня в Харкові, водій автомобіля Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, відмовився оскаржувати рішення суду, який призначив йому арешт до 10 лютого 2018 року.

"До початку апеляційного розгляду від Геннадія Дронова надійшла заява в порядку ч.1 ст.403 КПК України про відмову від поданої ним апеляційної скарги. Аналогічного змісту заява подана і адвокатом Геннадія Дронова", – повідомили в прес-службі Апеляційного суду Харківської області.

За результатами розгляду клопотання колегія суддів прийняла рішення про закриття апеляційного провадження.

14 грудня Дронову продовжили арешт на два місяці.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою для головної підозрюваної у смертельному ДТП у Харкові Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року.

Як повідомляв iPress.ua, підозрювана у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олена Зайцева визнає свою провину у скоєному.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.