Двох співробітників МОЗ викликали на допит через закупівлю ліків

Двох співробітників МОЗ викликали на допити в рамках кримінального провадження щодо поставок ліків для дітей із рідкісними захворюваннями.

"Двох співробітників МОЗ викликали на допити 12 грудня у справі щодо поставок препарату "Анакінра" для лікування дітей з рідкісними формами первинних імунодефіцитів. Вперше в історії ці ліки закуплені централізовано за державні кошти, а відтак доступні пацієнтам безоплатно", - повідомляє прес-служба міністерства.

В жовтні препарат доставили в Україну і передали на зберігання державному підприємству "Укрвакцина". Звідти вся партія препаратів (952 дози) протягом тижня була розподілена та доставлена в Івано-Франківську та Полтавську області для пацієнтів, які її потребують. У листопаді слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві розпочало кримінальне провадження щодо поставки цього препарату.

У МОЗ запевнили, що надали доступ до всіх необхідних для проведення досудового розслідування документів.

"МОЗ занепокоєне тим, що це кримінальне провадження може обмежити доступ пацієнтів до життєво необхідного їм лікуванням через вилучення вже доставлених препаратів. Також фактично під загрозою закупівля цього препарату в майбутньому. Перешкоджання у доступі пацієнтам до цього лікування загрожує їхньому здоров’ю та життю", - йдеться в повідомленні.

Раніше батьки малих пацієнтів були змушені купувати згаданий препарат за кордоном, бо його не було в Україні.

"Через невелику кількість пацієнтів виробник-монополіст досі не зацікавлений у реєстрації та виході на український ринок. Залучення міжнародних організацій допомогло здійснити закупівлю на міжнародному ринку і забезпечити пацієнтів, які потребують саме цих ліків", - підсумували в МОЗ.

Також, директора одеської філії компанії з виробництва і продажу ліків та його спільника затримали за підозрою у продажі медзакладам технічного кисню замість рідкого медичного. За попередніми підрахунками загальна сума шкоди, становить понад 2 млн 600 тис грн.