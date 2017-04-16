CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаарештовані в Бахчисараї кримські татри Ремзі Зудієв та Мідат Муждаба вийшли на свободу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє арештованих у Бахчисараї кримських татар вийшли на свободу
Сплив термін їхнього адміністративного арешту
Фото: facebook.com/mumine.saliyeva
Про це повідомляє кримська активістка Муміне Салієва.
Сьогодні сплив термін їхнього тридобового адміністративного арешту.
Нагадаємо, 13 квітня в Криму ФСБ (Федеральна служба безпеки) проводила обшуки у кримських татар в Бахчисараї.
Згодом суд окупаційної влади Криму ухвалив вироки кримським татарам, яких затримали напередодні у Бахчисараї. Вони отримали від 2 до 12 діб арешту, одному присудили штраф.
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16 04 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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