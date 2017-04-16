Двоє арештованих у Бахчисараї кримських татар вийшли на свободу Сплив термін їхнього адміністративного арешту

Заарештовані в Бахчисараї кримські татри Ремзі Зудієв та Мідат Муждаба вийшли на свободу.

Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

Про це повідомляє кримська активістка Муміне Салієва. Сьогодні сплив термін їхнього тридобового адміністративного арешту. Нагадаємо, 13 квітня в Криму ФСБ (Федеральна служба безпеки) проводила обшуки у кримських татар в Бахчисараї. Згодом суд окупаційної влади Криму ухвалив вироки кримським татарам, яких затримали напередодні у Бахчисараї. Вони отримали від 2 до 12 діб арешту, одному присудили штраф.

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