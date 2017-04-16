Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє арештованих у Бахчисараї кримських татар вийшли на свободу

Сплив термін їхнього адміністративного арешту
Заарештовані в Бахчисараї кримські татри Ремзі Зудієв та Мідат Муждаба вийшли на свободу.
Двоє арештованих у Бахчисараї кримських татар вийшли на свободу Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

Про це повідомляє кримська активістка Муміне Салієва.

Сьогодні сплив термін їхнього тридобового адміністративного арешту.

Нагадаємо, 13 квітня в Криму ФСБ (Федеральна служба безпеки) проводила обшуки у кримських татар в Бахчисараї.

Згодом суд окупаційної влади Криму ухвалив вироки кримським татарам, яких затримали напередодні у Бахчисараї. Вони отримали від 2 до 12 діб арешту, одному присудили штраф.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2017 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.