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Двом співробітницям "РИА Новости Украина" вручили повістки на допит

На цей момент обшуки в приміщенні інформагентства завершилися
Двом співробітницям інформаційного агентства "РИА Новости Украина" вручили повістки на допит.
Двом співробітницям "РИА Новости Украина" вручили повістки на допит Фото: radiosvoboda.org

Під час обшуків в офісі "РИА Новости Украина" перебували дві співробітниці: організатор прес-конференції в прес-центрі "РИА Новости Украина" Марина Щербакова і ще одна журналістка, яка відмовилася називати своє ім'я і відмовилася від коментарів, інформує "112 Україна".

"За словами Щербакової, обшуки тривали 6 годин. Їй дали можливість викликати свого адвоката, який склав документи зі своїми зауваженнями. Їх прикріпили до матеріалів справи. Після цього обом співробітницям вручили повістки на допит як свідків. Повістки датуються 18 травня, на ранок", – йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що з офісу "РИА Новости Украина" виходили люди в чорних балаклавах і виносили комп'ютери і документи.

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.

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15 05 2018 19:20
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