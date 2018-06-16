DW: Оточення Януковича витратило понад 2 млн євро на лобізм Кваснєвського, Проді та інших політиків

Оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Ще п'ять мільйонів - за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обґрунтованість і законність ув'язнення Юлії Тимошенко.

"Ці документи днями були розсекречені, з ними можна ознайомитися в закритій базі судових документів США. Листи і фінальний обвинувальний акт проти Пола Манафорта і його помічників є в розпорядженні DW", - повідомляє Deutsche Welle, з посиланням на документи слідства щодо колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта, які опинилися в розпорядженні редакції.

"...Він сказав, що готовий робити це за гроші, які можна порівняти з його річною зарплатою (близько 30 тисяч євро на місяць). Навіть якщо нам вдасться сторгуватися за 25 тисяч на місяць, це означало б, якщо наймати його з липня по грудень, це буде коштувати 150 тисяч євро. Мені здається, це дуже хороша інвестиція", - йдеться в одному з листів до Манафорта, в якому його неназваний співробітник розповідає деталі розмови з екс-канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером.

Значна частина епізодів звинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу".

"Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Гузенбауер", - пише DW.

Відзначається, що в групу входили екс-прем'єр Італії Романо Проді і, ймовірно, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

"Судові документи і листування, доступні в судовій базі США, частково анонімізували. Якщо в ідентифікації Гузенбауера і Проді, враховуючи обставини справи та зазначені в документах посади, сумнівів немає, то можлива роль Кваснєвського є тільки опосередкована. Зокрема, з того, що в документах йдеться про "представника голови Європарламенту у справі Тимошенко". Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом Пету Коксу і Олександру Кваснєвському", - йдеться в статті.

Гузенбауер в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse підтвердив отримання коштів за участь в конференціях, але стверджує, що отримував менше, ніж зазначено в документах слідства.

"Гроші переводилися раз на рік або раз на півроку, якщо я правильно пам'ятаю. Подобово точно не платили. Ці кошти вказані в моїй податковій декларації", - розповів екс-канцлер.

"З обвинувального акта і листування між членами команди Пола Манафорта і членами "Габсбурзької групи" випливає, що європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях в авторитетних експертних центрах в Європі і США з написаними під диктовку радників Януковича промовами", - наголошує DW.

Також зазначається, що екс-політики оприлюднили в провідних світових виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента або співробітниками українського МЗС.

Головні меседжі виступів і статей: підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має відбутися, незважаючи на ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко та інші проблеми з демократією в Україні, інакше Київ опиниться в обіймах Москви.

Крім цього, для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів в Брюсселі було створено "Європейський центр сучасної України".

За матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори.

"Згідно із листуванням Манафорта з колегами, гонорари іншим членам "Габсбурзької групи" повинні були становити близько 100 тисяч євро за чотири місяці. Всі кошти надходили через десятки офшорних компаній.

Всього на проплачених авторів і ораторів, за даними американського слідства, було витрачено близько двох мільйонів євро. Групу найнятих високопоставлених екс-політиків Манафорт представив своїм українським замовникам як "проект Супер-VIP", - йдеться в статті DW.

Найняті лобісти також повинні були зустрічатися з чинними чиновниками в Брюсселі і Вашингтоні.

Так, в лобістські зусилля в США входило переконувати членів Конгресу в тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко - законне.

"Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, були витрачені на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, який мав довести світовій громадськості що ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним.

Ще один мільйон переведено PR-компанії, яка повинна була популяризувати цей звіт через світові ЗМІ", - пише видання.

В обвинувальному акті йдеться, що Манафорт між 2006 і 2015 роками отримав десятки мільйонів доларів за лобіювання інтересів Партії регіонів та "Опозиційного блоку". Платежі від українських замовників він приховував від контролюючих органів, оформляючи надходження коштів у вигляді позик від десятків офшорних компаній.

За даними американських слідчих, всього через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено не менш як 75 мільйонів доларів, 30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Серед доказів обвинувачення Манафорта у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності в справі фігурують сотні переказів коштів з рахунків кіпрських компаній на загальну суму в 12 мільйонів доларів, які були витрачені на забезпечення розкішного способу життя, в тому числі на облаштування вілли і на дорогий одяг.

Кілька мільйонів, за даними слідства, Манафорт використовував на придбання нерухомості.

Нагадаємо, що колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа – Пола Манафорта відправили за ґрати.

Пол Манафорт очолював штаб Дональда Трампа під час президентської кампанії. Влітку 2016 року він залишив цей пост після того, як стало відомо про його багаторічну співпрацю в якості лобіста з "Партією регіонів". Також повідомлялося про його зв'язки з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

У травні 2017 року розпочалося розслідування зв'язків оточення Трампа з Росією, яке очолив спецпрокурор Роберт Мюллер – колишній глава ФБР. Манафорт став одним з головних фігурантів цього розслідування.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю. Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.