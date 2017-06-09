Директор "Емпоріуму": Це провокація, я не нищив графіті

Директор магазину "Емпоріум", з якого стерли "ікони гідності", Ігор Доценко запевняє, що не давав вказівки нищити графіті, планує шукати нове приміщення для магазину і готовий сприяти у відновленні картин.

"Ми їх не видаляли. Я нікому ніяких вказівок не давав. Я не зацікавлений був це робити. Ці графіті були створені у мій день народження 12 лютого 2014 року. Під час революції вночі прийшли хлопці і спитали – ми тут розмальовуємо стіни. А я кажу: а чого ви питаєте? Робіть", - сказав Доценко у коментарі "Українській правді".

"Я 3,5 роки доглядав і підтримував технічний стан цих графіті, бо ті фарби, якими їх малювали – і нітрофарба, і масляна, і гуаш – вони вже до осені половина облетіла. Ми їх підмальовували, і в 2015 році, коли дійсно була загроза, що вони можуть зникнути, ми вкрили їх лаком", - сказав директор магазину.

Він додав, що розцінює ситуацію з графіті як провокацію.

"Тобто 3,5 роки їх доглядати, а тоді взяти їх замалювати? Причому зробити це тоді, коли всі з відпусток приїхали, коли у суботу повне місто людей, усі гуляють, ярмарки. Це провокація. Сам В’ятрович у себе на фейсбуці написав і своїм постом усе всім пояснив", - сказав Доценко.

Коментуючи фото, на яких він стоїть поруч з чоловіком, що замальовує графіті, Доценко сказав:

"Я не замальовував і, може, навіть і ця людина не замальовувала. Чи замальовувала. Я приїхав на роботу щось о дванадцятій - початку першої і побачив цю людину, я спитав, хто він і що тут робить, бо я знаю, що комунальні служби час від часу чистять фасади. Буквально зразу до мене під’їхала Віра Савченко, помічник нардепа Надії Савченко і сказала гнівно так: як же так, нащо ви замальовуєте, то ж неправильно. Я кажу – що ви кажете, ви ж самі бачите, що я щойно приїхав на машині".

Він додав, що чоловіка, який замальовував графіті не знає: "Я його не знаю. Він казав: "Мені сказали пофарбувати, і я фарбую".

На питання, чому він не заявив до поліції, Доценко сказав: "По-перше, поліція цим не займається. По-друге, Віра Савченко мені сказала: "Я буду подавати скаргу в мерію і Мінкультури". Я кажу: "Так, звісно. Треба це з’ясувати". Я тому і не звертався, бо помічниці нардепа чи самій нардепу простіше звернутися до мерії чи до поліції, і вони тоді відреагують миттєво".

Він додав, що за ці дні отримав близько 200 погроз у соціальних мережах, серед них зокрема, від помічників нардепів. Доценко розповів, що магазин на Грушевського закрився. За його словами, магазин поніс збитки, які оцінюються сумами "між десятками і сотнями тисяч гривень".

Він також повідомив, що розмови з керівництвом Інституту української мови НАН України щодо продовження чи припинення договору оренди ще не мав. Водночас він відмовився коментувати, чи давав свідчення у справі про графіті.

"Співпраця чи робота йде по всіх трьох напрямках – СБУ займається екстремізмом, тероризмом, прокуратура – пошкодженням пам’яток культурної спадщини, поліція – нанесення шкоди держаному та приватному майну та хуліганські дії. Усе що стосується нашої співпраці з правоохоронцями, прокуратурою і СБУ, я не буду нічого коментувати", - сказав Доценко.

За його словами, магазин сприятиме у відновленні графіті.

"Ми зідзвонимося з Соціопатом і це питання вирішимо – треба буде, щоб ми брали в цьому участь, чи не треба, ми можемо допомогти. Готові надати фінансову підтримку – це не проблема", - сказав Доценко.

Він також наголосив, що магазин "Емпоріум" орендує приміщення на Грушевського з 1998 року.

Нагадаємо, що учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос. За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.