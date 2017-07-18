Директор Львівського бронетанкового вніс заставу

Тимків дасть прес-конференцію, під час якої розповість про закупівлю танкових двигунів

За директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа внесли заставу у розмірі 2 млн грн, він вийшов на свободу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі підприємства.

У прес-службі не змогли уточнити, хто вніс затверджену судом суму, а також повідомили, що в середу, 19 липня, Тимків дасть прес-конференцію, під час якої розповість про закупівлю танкових двигунів, після якої його і ще 4 осіб звинуватили в розтраті 28,5 млн грн.

Як повідомлялося, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

Нагадаємо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Вчора Національне антикорупційне бюро затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка. Їх підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони.

Зазначимо, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки "Укроборонпрому" відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.