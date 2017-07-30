Економічна ізоляція Катару: країни "арабської четвірки" можуть ввести додаткові санкції, - ЗМІ
Глави МЗС країн "арабської четвірки" зустрінуться у неділю в Манамі. За даними видання, вони обговорять введення нових санкцій проти Катару, які "поступово вплинуть на економіку Дохи". Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на саудівське видання Al-Hayat.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.
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