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Екс-чиновнику Запорізької ОДА вручили підозру, - Луценко

Йому інкримінують зловживання цивільними і військовими посадовцями
Генпрокуратура вручила підозру екс-заступнику очільника Запорізької ОДА Олексію Литвину через зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі.
Екс-чиновнику Запорізької ОДА вручили підозру, - Луценко Фото: з соціальних мереж

Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Він зауважив, що минулого місяця "був вражений побаченим і наказав оцінити зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі". 

"Військова прокуратура сил АТО вручила підозру О. Литвину, який в червні 2015 року, стажуючись на посаді заступника Запорізької ОДА, організував зловживання цивільними і військовими посадовцями, що будували та приймали взводні опорні пункти. Справи подільників уже в суді Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, Апеляційний суд міста Києва залишив на посаді головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишку, якого затримали детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою в організації незаконної закупівлі автомобілів швидкої допомоги, в результаті чого державі завдано збитків на 13 мільйонів гривень.

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21 10 2017 15:27
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