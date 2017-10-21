Екс-чиновнику Запорізької ОДА вручили підозру, - Луценко

Генпрокуратура вручила підозру екс-заступнику очільника Запорізької ОДА Олексію Литвину через зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі.

Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Він зауважив, що минулого місяця "був вражений побаченим і наказав оцінити зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі".

"Військова прокуратура сил АТО вручила підозру О. Литвину, який в червні 2015 року, стажуючись на посаді заступника Запорізької ОДА, організував зловживання цивільними і військовими посадовцями, що будували та приймали взводні опорні пункти. Справи подільників уже в суді Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, Апеляційний суд міста Києва залишив на посаді головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишку, якого затримали детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою в організації незаконної закупівлі автомобілів швидкої допомоги, в результаті чого державі завдано збитків на 13 мільйонів гривень.