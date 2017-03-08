Екс-постпреда в ООН Сергеєва допитають у справі Януковича
Таке клопотання подав військовий прокурор Руслан Кравченко.
"Свідок Сергеєв має інформацію, яка містить доказову базу вини Януковича. Оскільки він, зокрема, був присутнім під час засідання Ради безпеки ООН в 2014 році, коли Чуркін представив лист Януковича", - сказав Кравченко, повідомляє "Громадське".
Суддя задовольнив клопотання і призначив допит на 15 серпня.
Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін після Революції Гідності заявив, що Москва не визнає легітимність української влади, тому політичні відносини Росії з Україною перервано.
3 березня 2014 року увечері на засіданні Ради безпеки ООН Чуркін зачитав заяву Януковича від 1 березня 2014 року про те, що той попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні.
Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
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