Екс-постпреда в ООН Сергеєва допитають у справі Януковича

Військова прокуратура допитає в суді щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергеєва.

Таке клопотання подав військовий прокурор Руслан Кравченко.

"Свідок Сергеєв має інформацію, яка містить доказову базу вини Януковича. Оскільки він, зокрема, був присутнім під час засідання Ради безпеки ООН в 2014 році, коли Чуркін представив лист Януковича", - сказав Кравченко, повідомляє "Громадське".

Суддя задовольнив клопотання і призначив допит на 15 серпня.

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін після Революції Гідності заявив, що Москва не визнає легітимність української влади, тому політичні відносини Росії з Україною перервано.

3 березня 2014 року увечері на засіданні Ради безпеки ООН Чуркін зачитав заяву Януковича від 1 березня 2014 року про те, що той попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.