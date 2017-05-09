Еліна Світоліна з боями покидає US Open

Вихід в 1/8 фіналу наразі є найкращим особистим результатом для Еліни на кортах американського турніру

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал US Open.

В 1/8 фіналу Світоліна поступилася американці Медісон Кіз, яка займає 16-е місце в світовому рейтингу. Рахунок матчу: 6:7 (2), 6:1, 4:6, інформує Xsport.

Тенісистки провели на корті 2 години 3 хвилини. За цей час Світоліна зробила один ейс, 20 віннерів і п'ять брейків при п'яти подвійних і 26-ти невимушених помилках. На рахунку Кіз чотири подачі навиліт, 46 активно виграних м'ячів і чотири реалізованих брейк-поінти при одній подвійний і 52-х невимушених помилках.

Таким чином, вихід до четвертого кола став для Світоліной на цей момент найкращим виступом на US Open в кар'єрі.

Ця поразка позбавила українку шансів з наступного тижня очолити рейтинг WTA. Наразі на вершину рейтингу продовжують претендувати Кароліна Плішкова і Гарбінє Мугуруса.

У чвертьфіналі US Open Кіз зіграє проти естонської тенісистки Кайї Канепі.

Нагадаємо, що цієї ночі виступи на US Open припинив Олександр Долгополов, який програв у 1/8 фіналу лідеру світового рейтингу Рафаелю Надалю.