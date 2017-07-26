ФФУ повинна погодити рішення про поїздку на ЧС в Росію з державними органами, - Жданов
"Треба розділити позицію міністра і громадянина. Міністр не може втручатися в справи національних федерацій. Тому, перш за все, це буде рішення національної федерації, всієї команди. Хоча, звичайно, було б правильно, щоб воно було погоджено з усіма державними органами. У тому числі і з Міністерством молоді та спорту.
Як громадянин України я вважаю, що коли Росія веде агресію проти моєї країни, грубо порушуючи всі можливі норми міжнародного права, то легітимізувати її місце в міжнародному спорті за допомогою проведення чемпіонату світу – неприпустимо. Крім того, я вважаю, що Росія виграла право на проведення цього чемпіонату корупційним шляхом. І цьому є купа доказів. На мою думку, Росія не варта проводити чемпіонат світу з футболу.
Хто повинен приймати остаточне рішення стосовно того, чи поїде збірна України на Мундіаль? Федерація футболу. Але, думаю, вона буде радитися з органами державної влади. З президентом, прем'єром, Верховною Радою. Чому б не прийти до профільного комітету Верховної Ради викласти свою позицію? А я б ще порадився з мільйонами вболівальників по всій країні", – сказав Жданов, інформує "Цензор".
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Відзначимо, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.
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