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ФФУ повинна погодити рішення про поїздку на ЧС в Росію з державними органами, - Жданов

Міністр радить дізнатися думку мільйонів вболівальників по всій країні
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив думку про те, що органи державної влади повинні допомогти ФФУ прийняти рішення стосовно того, чи їхати збірній України в Росію у випадку виходу на чемпіонат світу-2018.
ФФУ повинна погодити рішення про поїздку на ЧС в Росію з державними органами, - Жданов Ігор Жданов. Фото:newsmonitor.com.ua

"Треба розділити позицію міністра і громадянина. Міністр не може втручатися в справи національних федерацій. Тому, перш за все, це буде рішення національної федерації, всієї команди. Хоча, звичайно, було б правильно, щоб воно було погоджено з усіма державними органами. У тому числі і з Міністерством молоді та спорту.

Як громадянин України я вважаю, що коли Росія веде агресію проти моєї країни, грубо порушуючи всі можливі норми міжнародного права, то легітимізувати її місце в міжнародному спорті за допомогою проведення чемпіонату світу – неприпустимо. Крім того, я вважаю, що Росія виграла право на проведення цього чемпіонату корупційним шляхом. І цьому є купа доказів. На мою думку, Росія не варта проводити чемпіонат світу з футболу.

Хто повинен приймати остаточне рішення стосовно того, чи поїде збірна України на Мундіаль? Федерація футболу. Але, думаю, вона буде радитися з органами державної влади. З президентом, прем'єром, Верховною Радою. Чому б не прийти до профільного комітету Верховної Ради викласти свою позицію? А я б ще порадився з мільйонами вболівальників по всій країні", – сказав Жданов, інформує "Цензор".

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Відзначимо, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.

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26 07 2017 17:35
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