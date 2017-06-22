Фігуранта "бурштинової справи" відправили під домашній арешт

Керівника секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль" Вадима Руденка відправили під домашній арешт.

Таке рішення увечері 21 червня ухвалила суддя Солом'янського районного суду міста Києва Світлана Кушнір, повідомляє "Слово і Діло". Тривалість арешту - 60 діб.

Як відомо, Руденко і ще п'ятеро людей були затримані в рамках розслідування НАБУ "бурштинової справи". За версією слідства, Руденко отримав 11 тисяч доларів від приватної компанії за вплив на депутатів.

Нагадаємо, шістьом затриманим фігурантам так званої бурштинової справи, до якої можуть бути причетні нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков, оголосили про підозру.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Напередодні Генеральна прокуратура погодила подання на зняття депутатської недоторканності з Максима Полякова і Борислава Розенблата.