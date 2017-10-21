CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Філіппіни сколихнув потужний землетрус
Про наявність постраждалих не повідомляється
Фото: emsc-csem.org
Як повідомляє CNN з посиланням на Інститут вулканології і сейсмології, підземні поштовхи були зафіксовані на острові Мінданао на півдні філіппінського архіпелагу.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 50 км.
Про жертви і пошкодження поки не повідомляється.
Нагадаємо, 9 жовтня у Тихому океані біля берегів островів Тонга було зафіксовано землетрус магнітудою 5,6.
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21 10 2017 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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