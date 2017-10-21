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Філіппіни сколихнув потужний землетрус

Про наявність постраждалих не повідомляється
На Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3.
Філіппіни сколихнув потужний землетрус Фото: emsc-csem.org

Як повідомляє CNN з посиланням на Інститут вулканології і сейсмології, підземні поштовхи були зафіксовані на острові Мінданао на півдні філіппінського архіпелагу.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 50 км.

Про жертви і пошкодження поки не повідомляється.

Нагадаємо, 9 жовтня у Тихому океані біля берегів островів Тонга було зафіксовано землетрус магнітудою 5,6.

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21 10 2017 14:11
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