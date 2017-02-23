Фірташа знову затримали у Відні

Дмитро Фірташ знову затриманий у Відні у справі про екстрадицію в США.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, звільнений у четвер судом під колишню заставу в 125 млн євро і зобов'язання залишатися в Австрії у справі про екстрадицію в Іспанію, тут же був затриманий у справі про екстрадицію в США, таку інформацію повідомляють австрійські ЗМІ та підтверджують адвокати бізнесмена, - інформує "Інтерфакс-Україна".

Суд повинен визначитися про запобіжний захід щодо Дмитра Фірташа по "американському" справі вдень у п'ятницю, 24 лютого.

Як повідомлялося, Земельний суд Відня, розглянувши у четвер запит Іспанії про екстрадицію бізнесмена, який вирішив звільнити його без внесення додаткової застави.

"Суд відмовив прокуратурі Вени в арешті Фірташа, оскільки відсутній ризик неявки Фірташа на вимогу суду. Суд зобов'язав Фірташа регулярно відвідувати суд через певні проміжки часу", – зазначили захисники бізнесмена.

"Дмитру Фірташу заборонено залишати територію Австрії, він здав суду свій закордонний паспорт", – додали адвокати.

Пізніше вони повідомили, що у зв'язку відхиленням судом запиту Іспанії на затримання, представник прокуратури Вени відразу ж після прийняття такого судового рішення зажадав затримання бізнесмена за існуючим справі про екстрадицію в США.

"Дмитро Фірташ заперечує всі звинувачення проти нього, і ми впевнені, що його невинність буде доведена", – заявили адвокати.

Вони стверджують, що іспанське розслідування не тільки стосується одних і тих самих звинувачень, які були подані з боку влади США в Іллінойсі, але і були подані іспанськими властями по інструкції прокуратури Чикаго. "Це все частина тієї ж історії – політичного переслідування Фірташа", – зазначили адвокати.

ФБР звинувачує Фірташа у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.

Перший запит про видачу Фірташа був відправлений американцями у Вену 30 жовтня 2013 року. Однак через кілька днів цей запит був відкликаний. Другий аналогічний документ надійшов вже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа був виданий 12 березня, і в той же день олігарха затримали.

Потім бізнесмен вніс заставу в сумі 125 мільйонів євро, і був випущений під зобов'язання не залишати Вену. Справу було розглянуто лише через рік. 30 квітня 2015 року Суддя Крістоф Бауер відмовив у видачі олігарха Штатам.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Згодом iPress.ua повідомив, що ураїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.