Fitch назвало ключовий фактор кредитоспроможності України

Кредитоспроможність України сильно залежно від підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У Fitch додали, що зволікання у відновленні співпраці з Фондом є джерелом невизначеності, повідомляється в прес-релізі агентства.

Як відомо, МВФ висунув чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Так, Київ повинен створити антикорупційний суд і врегулювати питання з цінами на газ. Також вимогами були вже прийняті пенсійна реформа і закон про приватизацію.

Нещодавно МВФ схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, що наблизило країну до нового траншу в $1,9 млрд.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.