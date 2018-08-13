Fitch назвало ключовий фактор кредитоспроможності України
У Fitch додали, що зволікання у відновленні співпраці з Фондом є джерелом невизначеності, повідомляється в прес-релізі агентства.
Як відомо, МВФ висунув чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Так, Київ повинен створити антикорупційний суд і врегулювати питання з цінами на газ. Також вимогами були вже прийняті пенсійна реформа і закон про приватизацію.
Нещодавно МВФ схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, що наблизило країну до нового траншу в $1,9 млрд.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.
Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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