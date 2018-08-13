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Fitch назвало ключовий фактор кредитоспроможності України

Fitch відзначає високу залежність кредитоспроможності України від підтримки МВФ
Кредитоспроможність України сильно залежно від підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Fitch назвало ключовий фактор кредитоспроможності України Фото: gettyimages.com

У Fitch додали, що зволікання у відновленні співпраці з Фондом є джерелом невизначеності,  повідомляється в прес-релізі агентства.

Як відомо, МВФ висунув чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Так, Київ повинен створити антикорупційний суд і врегулювати питання з цінами на газ. Також вимогами були вже прийняті пенсійна реформа і закон про приватизацію.

Нещодавно МВФ схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, що наблизило країну до нового траншу в $1,9 млрд.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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13 08 2018 12:27
ТЕГИ: кредит, МВФ, Fitch
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