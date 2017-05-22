Флінн вирішив не передавати Сенату пов'язані з Росією документи

Такі дії загрожують Флінну штрафом або позбавленням волі

Колишній радник з національної безпеки президента США Майкл Флінн вирішив не передавати затребувані документи комітету Сенату, що розслідує передбачуване втручання Росії в президентські вибори в США.

Майкл Флінн планує офіційно скористатися П'ятою поправкою, що дозволяє не свідчити проти себе, інформує ВВС.

Комітет з розвідки сенату США веде розслідування про можливі зв'язки команди президента США Дональда Трампа з російською владою.

Неподання документів після отримання повістки може бути визнано неповагою до конгресу, що, своєю чергою, загрожує штрафом або позбавленням волі.

Як відомо, два тижні тому комітет направив Флінну повістку з вимогою надати документи, які необхідні для розслідування.

Перед цим адвокат Флінна зажадав надати імунітет від переслідування в обмін на співпрацю зі слідчими.

Минулого тижня голова комітету сенатор Річард Бер поскаржився журналістам, що Флінн не співпрацює зі слідчими, додавши, що комітет так і не отримав чіткої відповіді, чи буде колишній радник давати показання.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.