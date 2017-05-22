Флінн вирішив не передавати Сенату пов'язані з Росією документи
Майкл Флінн планує офіційно скористатися П'ятою поправкою, що дозволяє не свідчити проти себе, інформує ВВС.
Комітет з розвідки сенату США веде розслідування про можливі зв'язки команди президента США Дональда Трампа з російською владою.
Неподання документів після отримання повістки може бути визнано неповагою до конгресу, що, своєю чергою, загрожує штрафом або позбавленням волі.
Як відомо, два тижні тому комітет направив Флінну повістку з вимогою надати документи, які необхідні для розслідування.
Перед цим адвокат Флінна зажадав надати імунітет від переслідування в обмін на співпрацю зі слідчими.
Минулого тижня голова комітету сенатор Річард Бер поскаржився журналістам, що Флінн не співпрацює зі слідчими, додавши, що комітет так і не отримав чіткої відповіді, чи буде колишній радник давати показання.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.
Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.
14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.
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