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Фонд гарантування вкладів планує продати активи 38 банків на 3,16 мільярда

Минулого тижня відбулися аукціони з продажу активів 30 банків
Протягом поточного тижня на продаж виставлятимуться активи 38 банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 164,82 млн грн.
Фонд гарантування вкладів планує продати активи 38 банків на 3,16 мільярда Фото:www.capital.ua

Фонд повідомляє, що з цієї суми 2 979,09 млн грн планується отримати від реалізації прав вимоги за кредитами, 183,45 млн грн - від продажу основних засобів ліквідованих банків.

Дебіторська заборгованість перед ПАТ "Авант-банк" буде продаватися за 2,28 млн грн.

Крім того, минулого тижня відбулися аукціони з продажу активів 30 банків, що ліквідуються, на загальну суму 32,80 млн грн.

З них на суму 13,29 млн грн відбулися аукціони з продажу основних засобів, на суму 18,50 млн грн - аукціони з продажу прав вимоги за кредитами. 0,87 млн грн отримано в результаті безпосереднього продажу майна банків.

Решта суми - 0,14 млн грн - отримана від продажу інших активів.

Зазначимо, державні підприємства, в тому числі державні банки, а також фонди соціального страхування та інші органи державної влади втратили в неплатоспроможних банках станом на 01.02.2017 року близько 19,5 млрд грн.

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07 03 2017 18:35
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