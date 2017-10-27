ФСБ готує нові засідки для українських прикордонників, - ЗМІ
Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на джерела.
Після інциденту з викраденням прикордонників в Сумській області, ФСБ "полює" на співробітників Державної прикордонної служби України в Луганській області.
"З сьогоднішнього дня росіяни влаштовують засідки на стику Ростовської та Воронезької області, а також недалеко від міста Міллерово", - пише агентство.
Виконавцем призначений спецназ ФСБ.
Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.
Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.
6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.
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