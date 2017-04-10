На кордоні з Росією зникли двоє українських прикордонників
"Вчора два офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону проводили моніторинг ділянки державного кордону. Близько 20:00 зв'язок з ними перервався", - повідомляється на сайті ДПСУ.
В даний час Держприкордонслужба розшукує зниклих військовослужбовців і встановлює їх місце знаходження. Про інцидент проінформовані правоохоронні органи.
У той же час в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про затримання ФСБ "двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону".
"ДПСУ перевіряє отриману інформацію і продовжує пошуки зниклих військовослужбовців. Всі обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці серпня в Білорусі зник 19-річний громадянин України Павло Гриб. Про це повідомив його батько - колишній прикордонник, військовий капелан Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня, Павло виїхав до білоруського Гомеля, де повинен був зустрітися з дівчиною з Росії, з якою познайомився в соціальних мережах. Однак після перетину кордону Білорусі молода людина пропав.
Як пізніше з'ясувалося, хлопця затримало ФСБ Росії. Зараз він утримується в СІЗО Краснодара. Повідомлялося, що звинувачують за статтею 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).
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