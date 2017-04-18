Гаазький суд може ухвалити тимчасові заходи не лише проти Росії, а й проти України, - ЗМІ
Як відомо, Україна звинувачує Росію в порушенні двох конвенцій ООН: про фінансування тероризму та про расову дискримінацію, - інформує "Європейська правда".
За правилами Суду ООН, на звинувачувану країну також можуть бути накладені обмеження ще до початку розгляду справи по суті. Суд ООН часто накладає тимчасові заходи на обидві сторони процесу, особливо в скаргах, подібних до української.
"Майже напевно, Суд ООН зобов’яже Україну дотримуватися прав національних меншин (адже росіяни у наданих в Гаагу документах наводять звичні нам міфи про "утиски російськомовних"). Цілком імовірно, що судді нагадають як Москві, так і Києву про неприпустимість підтримки терористичної діяльності, хай від кого вона походить", - йдеться у статті.
За одним із припущень, суд може згадати як проросійських бойовиків, так і українські "добровольчі батальйони". Це не означатиме їх прирівнювання; це лише свідчитиме, що Києву доведеться переконати Гаагу в тому, що реформування добробатів завершене, а порушників закону карають незалежно від того, чи мають вони військовий досвід.
Юрист-міжнародник Микола Гнатовський відзначає, що Суд ООН неодноразово підкреслював, що він має повноваження ухвалювати тимчасові заходи, що частково або повністю відрізняються від тих, про які його запитували держави.
Так сталося і в 2008 році у справі "Грузія проти Росії", яка найбільш подібна до української.
"Суд навіть має право ухвалювати тимчасові заходи, навіть якщо сторони його про це не просили, з власної ініціативи (proprio motu). Суд наголошує, що мета тимчасових заходів – забезпечити права, які формують предмет розгляду у справі", - зазначив Гнатовський.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 19 квітня оголосить рішення по забезпечувальних заходів в тяжбі між Росією і Україною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану