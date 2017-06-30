Генпрокуратура перекваліфікувала обвинувачення Януковичу і його соратникам
Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.
Так, були пред'явлені нові і змінені попередні підозри в скоєнні злочинів:
Януковичу;
міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку;
заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку;
голові Служби безпеки України Олександру Якименко;
заступник голови СБУ - екс-главі Антитерористичного центру при СБУ Володимиру Тоцького;
заступнику начальника - начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Петру Федчуку.
Керівникам силових відомств та президенту-втікачу висунули звинувачення в здійсненні та організації скоєння ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних у вказаний період в центральній частині Києва щодо мітингувальників, в складі організованої злочинної групи.
Зокрема, посадовцям інкримінують: незаконне перешкоджання організації та проведенню мітингів, організація перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисне вбивство двох і більше осіб, закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.
"За цими сухими рядками стоїть титанічна робота не тільки слідчих та прокурорів, але й волонтерів", - додав генпрокурор.
Згідно з повідомленням, волонтер Евеліна Нефертарі створила документальну синхронізовану відео фіксацію розстрілу Небесної сотні та інших злочинів щодо подій на Майдані. Нефертарі вручили державну нагороду за допомогу у розслідуванні вбивств під час Революції Гідності.
Нагадаємо, раніше у четвер Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
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