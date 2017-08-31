ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Фінляндії Матті Ніссінен пішов з посади після відкриття справи за звинуваченням у конфлікті інтересів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокурор Фінляндії подав у відставку через підозри у кумівстві
Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора
Матті Ніссінен. Фото: verkkouutiset.fi
Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг, повідомляє EUobserver.
Слідчі вважають, що це кумівство і конфлікт інтересів.
Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора, щоб замінити Ніссінена, який, однак, заявляє про свою невинуватість.
Нагадаємо, що міністри внутрішніх справ та інфраструктури Швеції пішли у відставку через витік секретної інформації.
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