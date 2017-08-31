Генпрокурор Фінляндії подав у відставку через підозри у кумівстві

Генеральний прокурор Фінляндії Матті Ніссінен пішов з посади після відкриття справи за звинуваченням у конфлікті інтересів.

Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг, повідомляє EUobserver.

Слідчі вважають, що це кумівство і конфлікт інтересів.

Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора, щоб замінити Ніссінена, який, однак, заявляє про свою невинуватість.

Нагадаємо, що міністри внутрішніх справ та інфраструктури Швеції пішли у відставку через витік секретної інформації.