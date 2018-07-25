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Генсек ОБСЄ їде на Донбас

У ході візиту він розповість про роль та діяльність ОБСЄ в Україні
Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер у п'ятницю відвідає Краматорськ.
Генсек ОБСЄ їде на Донбас Томас Гремінгер. Фото: з відкритих джерел

У ході свого візиту Гремингер проведе прес-брифінг, де розповість про роль та діяльність ОБСЄ в Україні, інформує сайт ОБСЄ.

Швейцарський дипломат Томас Гремингер став генеральним секретарем ОБСЄ 18 липня 2017 року. А його попередник Ламберто Заньєр, термін повноважень якого закінчилися 30 червня 2017 року, став новим Верховним комісаром з національним меншинам організації.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.

Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг стверджує, що місія не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.

Міністерство закордонних справ України попросило керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проінформувати про методи попередження витоку інформації надалі.

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25 07 2018 14:37
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