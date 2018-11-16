Голову комісії Міненерговугілля затримали на 275 тисячах гривень хабара
Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.
"Установлено, що вказана посадова особа вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 275 тис. грн від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1 млн 500 тис грн за виконані згідно договору роботи", – зазначили у ГПУ.
За інформацією Генпрокуратури, сьогодні керівник зазначеного ТОВ під контролем правоохоронних органів у Києві передав посадовцю через визначену останнім особу зазначену суму неправомірної вигоди, що задокументували під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
"Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти у затриманого вилучено. На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Затриманому посадовцю готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на вилучене майно", – додали в ГПУ.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Нагадаємо, поліція затримала на хабарі чиновника Департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції Миколаївської міськради.
У Херсонській області правоохоронці затримали голову управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.
На Вінничині правоохоронці за вимагання та отримання хабара затримали голову Козятинської районної ради Вінницької області та посередника – директора малого приватного підприємства, який повинен був передати гроші посадовцеві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"