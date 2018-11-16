Голову комісії Міненерговугілля затримали на 275 тисячах гривень хабара

У п'ятницю, 16 листопада, військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України викрила та задокументувала факт одержання головою комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України значної суми неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.

"Установлено, що вказана посадова особа вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 275 тис. грн від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1 млн 500 тис грн за виконані згідно договору роботи", – зазначили у ГПУ.

За інформацією Генпрокуратури, сьогодні керівник зазначеного ТОВ під контролем правоохоронних органів у Києві передав посадовцю через визначену останнім особу зазначену суму неправомірної вигоди, що задокументували під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

"Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти у затриманого вилучено. На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Затриманому посадовцю готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на вилучене майно", – додали в ГПУ.



Фото: gp.gov.ua



Фото: gp.gov.ua



Фото: gp.gov.ua

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