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Гонтарєва анонсувала позапланову прес-конференцію

Вона може повідомити про свою відставку
Голова Національного банку Валерія Гонтарєва сьогодні об 11:00 проведе позапланову прес-конференцію.
Гонтарєва анонсувала позапланову прес-конференцію Валерія Гонтарєва. Фото: korrespondent.net

У ній також візьмуть участь члени правління НБУ, - інформує LB.ua.

Очікується, що вона офіційно подасть у відставку.

За даними "Інтерфакс-Україна", цього разу заяву дійсно написано і подано на розгляд президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва підтвердила інформацію про те, що вона таки написала заяву про відставку.

6 квітня під маєтком Гонтарєвої відбулися протести. Активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтарєвої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи "Вбивця", "Крадійка", "Посіпака" та знаки долара.

Зазначимо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.

 

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10 04 2017 10:35
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