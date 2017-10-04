Гонтарєва анонсувала позапланову прес-конференцію

У ній також візьмуть участь члени правління НБУ, - інформує LB.ua.

Очікується, що вона офіційно подасть у відставку.

За даними "Інтерфакс-Україна", цього разу заяву дійсно написано і подано на розгляд президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва підтвердила інформацію про те, що вона таки написала заяву про відставку.

6 квітня під маєтком Гонтарєвої відбулися протести. Активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтарєвої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи "Вбивця", "Крадійка", "Посіпака" та знаки долара.

Зазначимо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.