Протести під маєтком Гонтарєвої: глава НБУ підтвердила заяву про відставку, - ОНОВЛЕНО
Проте глава НБУ заявила журналістам та учасникам акції протесту під своїм будинком, що не знає точно, коли її буде звільнено з посади, повідомляє "Укрінформ".
"Це питання до Ради та Президента України. Я не знаю. Я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого", - сказала Гонтарєва, відповідаючи на запитання щодо того, коли ця відставка буде.
Фото: Національний корпус
Відзначимо, що активісти, які зібралися під маєтком Гонтарєвої, розмалювали її паркан.
Активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтарєвої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи "Вбивця", "Крадійка", "Посіпака" та знаки долара.
Фото: Національний корпус
Сама Готарева, судячи з трансляції, яку вів "112 Україна", коротко поспілкувалась із пікетувальниками і сказала їм, що їй не соромно за проведені реформи в банківській галузі.
Активістки також намагались блокувати виїзд автомобіля Гонтарєвої, вимагаючи пояснити "співпрацю з російськими банками".
Оновлення. Прес-служба НБУ повідомляє, що Валерія Гонтарєва ще не написала заяву про відставку, інформує "Економічна правда".
"Заява не написана, голова НБУ Валерія Гонтарева працює та виконує свої обов’язки", - заявили у прес-службі.
"У спілкуванні з журналістами у четвер вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом залишити посаду. Нагадуємо, що рішення щодо відставки голови НБУ приймає Президент, а затверджує Верховна Рада", - повідомили у НБУ.
Раніше Ірина Луценко заявляла, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку.
"Фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала. Тому написала заяву, є такий момент", - подавало цитату Луценко агентство "РБК-Україна".
Вже ввечері, після засідання фракції БПП, Ірина Луценко заявила: "Щодо Гонтарєвої це вже 5 повідомлення преси, але не її. Фракцію вона влаштовує, влаштовує коаліцію, уряд влаштовує, президента влаштовує. Робота її бездоганна, і вона продовжує працювати".
На уточнювальне питання журналістів, чи написала Гонтарева заяву про звільнення, Герасимов сказав: "Звичайно, ні!".
Нагадаємо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.
Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.
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