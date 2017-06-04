Протести під маєтком Гонтарєвої: глава НБУ підтвердила заяву про відставку, - ОНОВЛЕНО

Активісти, які зібралися під маєтком Гонтарєвої, розмалювали її паркан

Голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва підтвердила інформацію про те, що вона таки написала заяву про відставку.

Проте глава НБУ заявила журналістам та учасникам акції протесту під своїм будинком, що не знає точно, коли її буде звільнено з посади, повідомляє "Укрінформ".

"Це питання до Ради та Президента України. Я не знаю. Я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого", - сказала Гонтарєва, відповідаючи на запитання щодо того, коли ця відставка буде.



Фото: Національний корпус

Відзначимо, що активісти, які зібралися під маєтком Гонтарєвої, розмалювали її паркан.

Активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтарєвої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи "Вбивця", "Крадійка", "Посіпака" та знаки долара.



Фото: Національний корпус

Сама Готарева, судячи з трансляції, яку вів "112 Україна", коротко поспілкувалась із пікетувальниками і сказала їм, що їй не соромно за проведені реформи в банківській галузі.

Активістки також намагались блокувати виїзд автомобіля Гонтарєвої, вимагаючи пояснити "співпрацю з російськими банками".

Оновлення. Прес-служба НБУ повідомляє, що Валерія Гонтарєва ще не написала заяву про відставку, інформує "Економічна правда".

"Заява не написана, голова НБУ Валерія Гонтарева працює та виконує свої обов’язки", - заявили у прес-службі.

"У спілкуванні з журналістами у четвер вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом залишити посаду. Нагадуємо, що рішення щодо відставки голови НБУ приймає Президент, а затверджує Верховна Рада", - повідомили у НБУ.

Раніше Ірина Луценко заявляла, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку.

"Фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала. Тому написала заяву, є такий момент", - подавало цитату Луценко агентство "РБК-Україна".

Вже ввечері, після засідання фракції БПП, Ірина Луценко заявила: "Щодо Гонтарєвої це вже 5 повідомлення преси, але не її. Фракцію вона влаштовує, влаштовує коаліцію, уряд влаштовує, президента влаштовує. Робота її бездоганна, і вона продовжує працювати".

На уточнювальне питання журналістів, чи написала Гонтарева заяву про звільнення, Герасимов сказав: "Звичайно, ні!".

Нагадаємо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.