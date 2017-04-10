Google забрала у "Russia Today" можливість давати рекламу на YouTube

Рішення було прийнято на тлі розслідувань в Конгресі впливу російських агентів на вибори в США

Компанія Google виключила "Russia Today" з добірки преміальних відеоресурсів YouTube, які компанія продає рекламодавцям.

Рішення було прийнято на тлі розслідувань в Конгресі того, як російські агенти використовували цифрові платформи для впливу на вибори в США. Про це повідомила прес-секретар компанії, пише Bloomberg.

Представників компанії Google запросили дати свідчення комітетам Сенату і Палати представників, так само як і Facebook Inc. і Twitter Inc.

YouTube також потрапив в центр уваги і Конгрес вивчає роль "Russia Today" та інших мереж, які спецслужби США визначили як близькі до російського уряду.

Раніше канал "Russia Today", на якому є понад два мільйони глядачів на YouTube, був у списку популярних каналів для маркетологів, який називається Google Preferred.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.