ГПУ готова цілодобово охороняти Януковича

У прокуратурі наголосили, що життю екс-президента в Україні нічого не загрожує

В Генеральній прокуратурі гарантують безпеку і цілодобову охорону в Україні підозрюваному екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу.

"Підозрюваному Януковичу нічого не загрожує і його життю та здоров'ю на території України. І як процесуальний керівник подання по даному кримінальному провадженню, я гарантую безпеку і цілодобову охорону підозрюваному Януковичу", - заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, пише "Українська правда".

Кравченко зазначив, що оскільки Януковича підозрюють у особливо тяжких злочинах, то його присутність у Києві необхідна і додав, що життю підозрюваного в Україні нічого не загрожує.

Нагадаємо, Віктор Янукович готовий особисто прибути до України для участі в суді, якщо йому зможуть забезпечити охорону і візьмуться за розслідування справи про замах на вбивство.

Як повідомляв iPress.ua раніше, ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня.

Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.