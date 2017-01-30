ГПУ готова цілодобово охороняти Януковича
"Підозрюваному Януковичу нічого не загрожує і його життю та здоров'ю на території України. І як процесуальний керівник подання по даному кримінальному провадженню, я гарантую безпеку і цілодобову охорону підозрюваному Януковичу", - заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, пише "Українська правда".
Кравченко зазначив, що оскільки Януковича підозрюють у особливо тяжких злочинах, то його присутність у Києві необхідна і додав, що життю підозрюваного в Україні нічого не загрожує.
Нагадаємо, Віктор Янукович готовий особисто прибути до України для участі в суді, якщо йому зможуть забезпечити охорону і візьмуться за розслідування справи про замах на вбивство.
Як повідомляв iPress.ua раніше, ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня.
Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
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