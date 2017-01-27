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ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня, - адвокат

"Термін слідства продовжено до кінця березня 2017 року до 28 числа"
Генеральна прокуратура України продовжила до 28 березня 2017 року спеціальне досудове розслідування проти екс-президента Віктора Януковича.
ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня, - адвокат Віктор Янукович. Фото: donetskie.com

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

"Слідство повідомило захист, що термін слідства продовжено до кінця березня 2017 року до 28 числа", - сказав він.

При цьому адвокат заявив, що для того, щоб Янукович вважався повідомленим про підозру воно повинно пройти відповідну процедуру шляхом вручення через уповноважені органи РФ, так як екс-президент зараз знаходиться там.

"Щодо уточненого повідомлення про підозру, воно повинно бути направлено у зв'язку з перебуванням Януковича на територію РФ в установленому законом процесуальному порядку, через міжнародну правову допомогу. Тільки так воно може бути належним та допустимим. Щоб Янукович вважався повідомленим про підозру воно повинно пройти відповідну процедуру шляхом вручення через уповноважені органи РФ. Повідомлення про підозру не вчитается врученим. РФ повідомила ГПУ про те, що її запит про надання правової допомоги знаходиться в стадії виконання. Захист намагається прискорити виконання даного запиту. Як тільки процедури будуть здійснені, ми підпишемо повідомлення про підозру", - заявив Сердюк.

Як повідомляв iPress.ua раніше, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

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27 01 2017 21:19
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