Янукович може повернутися до України
Про це в ефірі "112 Україна" заявив його адвокат Віталій Сердюк.
Він підтвердив, що захист отримав виклик на завтра в прокуратуру, про що раніше повідомив прокурор Руслан Кравченко.
"У нас є інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано й оприлюднено для суспільства", – сказав він.
"Захист також наполягає на якнайшвидшому закінченні розслідування даної справи і передачі її в суд", – додав адвокат.
Відповідаючи на питання, за яких умов екс-президент особисто прибуде до суду, Сердюк сказав наступне: "Він буде брати участь у розгляді цієї справи, незважаючи на небажання керівників ГПУ. Але в цей час, з початку справи, це буде дистанційно. Захист робить все, щоб якомога швидше було закінчено розслідування у справі про замах на вбивство Януковича. Якщо цю справу все-таки буде розслідувано, будуть встановлені особи і держава зможе забезпечити безпеку, він буде брати участь особисто в цій справі. Поки це буде дистанційно, але участь Януковича буде обов'язковою, і він наполягає на її забезпеченні".
Як повідомляв iPress.ua раніше, ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня.
Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.
Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.
Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.
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