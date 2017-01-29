Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Янукович може повернутися до України

Екс-президент готовий особисто бути присутнім на суді
Віктор Янукович готовий особисто прибути до України для участі в суді, якщо йому зможуть забезпечити охорону і візьмуться за розслідування справи про замах на вбивство.
Янукович може повернутися до України Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

Про це в ефірі "112 Україна" заявив його адвокат Віталій Сердюк.

Він підтвердив, що захист отримав виклик на завтра в прокуратуру, про що раніше повідомив прокурор Руслан Кравченко.

"У нас є інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано й оприлюднено для суспільства", – сказав він.

"Захист також наполягає на якнайшвидшому закінченні розслідування даної справи і передачі її в суд", – додав адвокат.

Відповідаючи на питання, за яких умов екс-президент особисто прибуде до суду, Сердюк сказав наступне: "Він буде брати участь у розгляді цієї справи, незважаючи на небажання керівників ГПУ. Але в цей час, з початку справи, це буде дистанційно. Захист робить все, щоб якомога швидше було закінчено розслідування у справі про замах на вбивство Януковича. Якщо цю справу все-таки буде розслідувано, будуть встановлені особи і держава зможе забезпечити безпеку, він буде брати участь особисто в цій справі. Поки це буде дистанційно, але участь Януковича буде обов'язковою, і він наполягає на її забезпеченні".

Як повідомляв iPress.ua раніше, ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича до кінця березня.

Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2017 18:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat