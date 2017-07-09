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ГПУ отримала запит на екстрадицію Саакашвілі, – Сарган

Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі
Генпрокуратура України на цьому тижні отримала запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Міхеїла Саакашвілі.
ГПУ отримала запит на екстрадицію Саакашвілі, – Сарган Фото: interfax.com.ua

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"5 вересня заступник міністра юстиції України Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі. При цьому Петхов заявив, що запит грузинської сторони був адресований Мін’юсту та Генпрокуратурі України. Він також повідомив, що Мін'юст направляє отриманий запит до ГПУ для проведення екстрадиційної перевірки", - зазначила вона.

"Окрім того хочу підтвердити, що Генпрокуратурою України на цьому тижні в копії отримано запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі М.Н.", - додала Сарган

Раніше у Міністерстві юстиції заявили, що отримали запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі.

Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.

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